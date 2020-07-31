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Трамп отказался от идеи переноса намеченных на ноябрь выборов в США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы. Об этом сообщает Reuters, пишет РБК.



"Я не хочу откладывать и намерен провести выборы [в ноябре]. Но я также не хочу ждать три месяца [результатов], а потом выяснить, что все [отправленные по почте] бюллетени исчезли, и выборы ничего не значат", - сказал глава государства.

При этом Трамп отметил, что по-прежнему обеспокоен тем, что миллионы бюллетеней для голосования по почте могут вызвать проблемы.

По его словам, результаты выборов из-за голосования по почте могут стать известны лишь через "неделю, или месяц, или даже годы". "Хочу ли я увидеть изменение даты? Нет, но я не хочу видеть нечестные выборы", - заключил президент.
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