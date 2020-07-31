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Был ли опрос Gallup в Беларуси фейком?

Пока ни одна структура, сотрудничающая с Gallup, не взяла на себя ответственности за проведение опроса.

Напомним, по официально неподтвержденным данным, телефонный опрос Gallup среди жителей Беларуси проводился 15-19 июля. В нем приняло участие 2200 респондентов.

Согласно опросу, за Тихановскую на предстоящих выборах готовы отдать голоса 65,4% опрошенных, за Лукашенко — 8,4%.

В беседах с Thinktanks.by социологи выразили сомнение о проведении опросов непосредственно Gallup, так как у данной компании в Беларуси есть традиционные партнеры.

Подобные сомнения возникли и у других СМИ. 

Еврорадио связалось с американской аналитической компанией Gallup, чьими сотрудниками представлялись звонившие с российских номеров. Gallup/Baltic Surveys, к слову, проводила опрос граждан перед президентскими выборами в 2015 году. Но не в 2020-м.


— Мы можем подтвердить, что никаких исследований, телефонных опросов Gallup в Беларуси в последнее время не проводил, — ответили нам в головном офисе Gallup в США.

В литовской компании Baltic Surveys нам сказали, что видели результаты опроса в интернете, и добавили, что “этого опроса не проводили”.

Отрицают причастность к опросам и компании, обладающие правом на проведение опросов Gallup в Беларуси и России, — Romir и “Кантар”.

— В рамках наших опросов мы представляемся исследовательской компанией “Кантар”. Среди заказных проектов “Кантар” нет опросов на политические темы и приветствия Gallup, — прокомментировали в “Кантаре”.

— В данный момент мы не проводим никакие исследования в Беларуси от имени Gallup International, и планов пока нет, — ответили Еврорадио в компании Romir. 

В американском офисе Gallup International также подтвердили, что не организовывали опроса в Беларуси и не имеют офиса в нашей стране.

Номера, с которых проводился опрос, судя по всему, действительно принадлежат российскому колл-центру, которому заказывают разного рода телефонные обзвоны. С них россиянам звонили с предложениями оформить страховку, сходить на открытие банка. Услугами этого колл-центра пользовались и компании, занимающиеся социологическими исследованиями: “Левада-Центр” и Фонд общественного мнения. Однако и они рассказали Еврорадио, что опросов в Беларуси в последнее время не проводили.

Глава “Белорусской аналитической мастерской” социолог Андрей Вардомацкий считает, что исследование всё же могло провести какое-либо из многочисленных представительств Gallup.

— В головном офисе просто могут об этом не знать. Gallup в одной Калифорнии проводит столько исследований, сколько вся Европа в целом. Сейчас вообще проводится очень много таких опросов, неизвестно откуда. Это уже обычная мировая практика.

Но, посмотрев на результаты, могу сказать, что так обычно и выглядят результаты социсследований при первой грубой обработке. 

 
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