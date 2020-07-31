Единственное отличие: по версии Соловья, дестабилизировать ситуацию в республике должны были украинские граждане, воевавшие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР против ВСУ. Но с другой стороны, многие из них уже давно получили российские паспорта, и в таком случае прогноз политолога совершенно верен.





По словам эксперта, о своих планах устроить в Беларуси «майдан» Владимир Путин сам рассказал Александру Лукашенко при личной встрече, пытаясь добиться от него подписания документов о дальнейшей интеграции двух стран. В ответ белорусский лидер «взмолился», чтобы Кремль этого не делал.





Вот какой диалог состоялся у Валерия Соловья с журналистом «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным:





- Лукашенко очень нуждается в поддержке или, точнее, в непротивлении Москвы своему переизбранию. Он считает, что это ключевое слово — переизбрание. Он буквально взмолился: «Дайте мне переизбраться, и я готов слиться с вами, с Россией в братских объятиях нового, обновленного союза. Готов на всё».





- О! То есть, правильно ли я понимаю: вопросы интеграции, он может вернуться в какую-то такую повестку сразу после выборов?





- Абсолютно. Сразу же считайте, что в середине или последней декаде августа должны быть приняты окончательные решения. Но в Кремле его, конечно, выслушали и сделали вид, что поверили, но полагают, что он снова попытается перехитрить, обмануть.





Но в этот раз уже у него очень сильно ограничено пространство для маневров, в частности, для флирта с Евросоюзом, поскольку то, как он проводит выборы, как он ведет себя с местной оппозицией, закрывает для него возможность любого, даже символического движения на Запад.





- Но ведь Лукашенко же вроде сам отказался от этой интеграции усиленной, углубленной.





- Но вот сейчас ему не оставили выбора, кроме как согласиться, потому что ситуация для него могла резко ухудшиться в Беларуси, в частности, в Минске. Если бы там появились украинские граждане, которые обучены давать отпор милиции.





- А они, почему там должны были появиться?





- Ну, они могли там появиться, и Лукашенко об этом знал. Он знал, и он взмолился у Кремля, что не надо это, пожалуйста, ни в коем случае: «Дайте мне переизбраться».









- Я просто пытаюсь понять. Украинские граждане — это вот которые, например, в Донбассе себя проявили?





- Ну, например, в Донбассе самопровозглашенном. Если бы они вдруг появились, это бы здорово обострило ситуацию. Потому что оппозиция же белорусская, в общем, не сопротивляется. Она прямо придерживается принципа непротивления. А если бы появились люди, которые умеют или готовы сопротивляться, ситуация могла бы резко измениться. И поскольку Александр Григорьевич об этом узнал, то он предпочел пойти навстречу пожеланиям Москвы.





- Вы уже второй гость в нашем эфире — дневном, вечернем, — который упрекает Лукашенко в какой-то такой, слабости и несамостоятельности. Вот сколько Лукашенко находится во власти — уже почти 30 лет, то есть если он не может отбить каких-то украинских… украинцев, которые могут прибежать в перспективе, не знаю, с ружьями, с вилами, то, значит, фиговую систему он строил всё время.





- Нет, у каждой системы есть предел прочности, определенный запас. Система Лукашенко близка к пределу. Потому что, если бы начались настоящие столкновения, неизвестно, как бы повели себя силы правопорядка в Минске, в частности, и в других белорусских городах. Гарантии их лояльности нет никакой…





Белорусские спецслужбы сообщили о задержании на территории республики 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера», которая засветилась, в том числе и в боестолкновениях на юго-востоке Украины. 32 человека были задержаны в санатории под Минском, еще один – на юге страны.









Впервые о возможном присутствии на территории Беларуси бойцов иностранной ЧВК Лукашенко заявил 24 июля во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения.





«...всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», – отметил глава Беларуси.





К слову, сам Лукашенко как-то заявил, что самое интересное в Беларуси начнется уже после президентских выборов. Они, напомним, должны состояться 9 августа.



