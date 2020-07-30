МИД РФ заявил, что "одиозная трактовка" задержания россиян не выдерживает критики
МИД РФ заявил, что "одиозная трактовка" белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики.
"Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение", говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг вечером,пишет "Интерфакс".
На Смоленской площади подчеркнули, что "должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам".
"На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Беларуси обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Беларуси в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - пояснили в МИД, отметив, что в распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, "есть все необходимые документы для установления истины".
"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной", подчеркивается в сообщении.
21:05 30/07/2020
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