Трамп предложил отложить президентские выборы в США





«С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим) 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать?» — написал Трамп.





Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Несколько штатов США разрешили избирателям голосовать по почте из-за пандемии. Дональд Трамп раскритиковал эту идею, поскольку уверен, что это приведет к фальсификациям результатов выборов.





Выборы президента США всегда проходили раз в четыре года в ноябре. Этой традиции с 1792 года не могли помешать Гражданская война, Великая депрессия и обе мировые войны.