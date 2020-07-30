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Трамп предложил отложить президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые намечены на ноябрь, об это он написал в своем Twitter.


«С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим) 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать?» — написал Трамп.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Несколько штатов США разрешили избирателям голосовать по почте из-за пандемии. Дональд Трамп раскритиковал эту идею, поскольку уверен, что это приведет к фальсификациям результатов выборов.

Выборы президента США всегда проходили раз в четыре года в ноябре. Этой традиции с 1792 года не могли помешать Гражданская война, Великая депрессия и обе мировые войны.
TUT.BY
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