Украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавил Леонид Кравчук

Леонид Кравчук / УНІАН





Соответствующий указ 30 июля подписал президент Владимир Зеленский. Как известно, переговоры проходят в Минске. Ранее украинскую делегацию возглавлял другой бывший президент Украины — Леонид Кучма, передает "Еврорадио"





Предполагается, что Кравчук "имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня".





"Если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха", — заявил Леонид Кравчук.