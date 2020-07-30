Украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавил Леонид Кравчук
Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе возглавил Леонид Кравчук, первый украинский президент.
Леонид Кравчук / УНІАН
Соответствующий указ 30 июля подписал президент Владимир Зеленский. Как известно, переговоры проходят в Минске. Ранее украинскую делегацию возглавлял другой бывший президент Украины — Леонид Кучма, передает "Еврорадио".
Предполагается, что Кравчук "имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня".
"Если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха", — заявил Леонид Кравчук.
18:38 30/07/2020
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