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На теледебатах Андрей Дмитриев троллил Александра Лукашенко

30 июля на телеканале "Беларусь 1" показали теледебаты кандидатов в президенты. Это был не прямой эфир, а запись.

Выступает Андрей Дмитриев / Скриншот с видео "Беларусь 1"​

Участие в дебатах приняли кандидаты Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, а также доверенное лицо Александра Лукашенко Олег Гайдукевич. Кандидаты Анна Канопацкая и Светлана Тихановская от участия в дебатах отказались. Канопацкая заявила, что не хочет "соревноваться с заведомо более слабыми оппонентами", а Тихановская назвала дебаты фарсом и пригласила Лукашенко на дебаты в прямом эфире на площадь Бангалор, передает "Еврорадио".

Андрей Дмитриев устроил на дебатах перфоманс — перед собой он поставил табличку с лозунгом "Беларуси нужен НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ". Это был главный посыл в его выступлениях во время дебатов. Ведь если изменений не будет, начнется эмиграция белорусов, считает кандидат в президенты.

"Главный вопрос, как поменять власть, на любую", — говорил и Сергей Черечень. Он призвал людей приходить на избирательные участки 9 августа и голосовать за "альтернативного кандидата".

Олег Гайдукевич изо всех сил защищал Александра Лукашенко. "У Андрея [Дмитриева] стоит лозунг "Беларуси нужен новый президент", — говорил Гайдукевич. — А лозунг должен быть "лучшая жизнь белорусов". А новый президент это не гарантирует..." Он предупреждал об угрозе "потерять страну".
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