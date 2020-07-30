+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Загадочный белорусский exit poll

Результаты exit poll, проведенного в ходе выборов в Беларуси, снова будут "достаточно близки к результатам голосования". Потому что к структуре, его проводящей, масса вопросов.

Напомним, на днях стало известно, что национальный exit poll будет проведен в Беларуси на президентских выборах Молодежной лабораторией социологических исследований при Белорусском комитете молодежных организаций.

Как отметила на своей странице в Facebook кандидат социологических наук, старший аналитик Центра европейской трансформации Оксана Шелест, "то, что для освящения результатов "выборов" exit pollом животворящим в стране не нашлось ни одного социолога, и амбразуру придется закрывать БРСМовцам, это трогательно".

По ее словам, молодежная лаборатория, созданная при БРСМ, зарегистрированная при БКМО, в состав которой входят безымянные "компетентные специалисты: социологи, политологи, научные консультанты", - это загадочно. 

Почти также загадочно, как ЭКООМ (о котором никто не знает, куда он пропадает, когда выборы заканчиваются, и откуда возникает в начале следующей избирательной кампании).

"Зато никакой интриги с результатами exit pollа, они снова будут "достаточно близки к результатам голосования", - высказала мнение Оксана Шелест.
Источник: thinktanks.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]