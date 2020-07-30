Загадочный белорусский exit poll

Напомним, на днях стало известно, что национальный exit poll будет проведен в Беларуси на президентских выборах Молодежной лабораторией социологических исследований при Белорусском комитете молодежных организаций.





Как отметила на своей странице в Facebook кандидат социологических наук, старший аналитик Центра европейской трансформации Оксана Шелест, "то, что для освящения результатов "выборов" exit pollом животворящим в стране не нашлось ни одного социолога, и амбразуру придется закрывать БРСМовцам, это трогательно".





По ее словам, молодежная лаборатория, созданная при БРСМ, зарегистрированная при БКМО, в состав которой входят безымянные "компетентные специалисты: социологи, политологи, научные консультанты", - это загадочно.





Почти также загадочно, как ЭКООМ (о котором никто не знает, куда он пропадает, когда выборы заканчиваются, и откуда возникает в начале следующей избирательной кампании).





"Зато никакой интриги с результатами exit pollа, они снова будут "достаточно близки к результатам голосования", - высказала мнение Оксана Шелест.