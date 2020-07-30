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Вот и встретились три одиночества: Тихановская отказалась от участия в теледебатах

Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах. Ни кандидата в президенты, ни ее доверенных лиц на них не будет.

Об этом в Telegram сообщил штаб другого кандидата в президенты Сергея Черечня. На опубликованных фото видно, что в студии были только Олег Гайдукевич — доверенное лицо Александра Лукашенко, Сергей Черечень и кандидат в президенты Андрей Дмитриев


Кандидат в президенты Анна Канопацкая от участия в дебатах отказалась ранее. "Как опытный политик я не имею ни права, ни желания соревноваться с заведомо более слабыми оппонентами", - самоуверенно заявила она.

Дебаты покажут на телеканале" Беларусь 1 " сегодня в 17 часов в записи. Они будут продолжаться около часа.

Тихановская 30 июля проводит встречу с избирателями в минском парке Дружбы народов, начало в 18 часов. Из-за последних событий с задержанием россиян в нашей стране власти объявили об усилении мер безопасности на таких мероприятиях.
Источник: euroradio.fm
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