Напомним, 29 июля появилась информация о задержании 32 боевиков частной военной компании ЧВК «Вагнера» Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на территорию Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.









А что думают другие эксперты?





Андрей Елисеев, сооснователь и академический директор аналитического центра EAST ( Eurasian States in Transition - EAST Research Center)





- О скандальном задержании российских боевиков-вагнеровцев в Беларуси.





Не упуская другие сценарии и объяснения, важно обратить внимание на статью недельной давности в авторитетном издании EUObserver, где говорится:





«По словам источника со связями в близком окружении Лукашенко, режим готов повышать градус репрессий через брутальное подавление протестов, а затем возложить вину на российское вмешательство».





В этой же статье анонимный источник говорит про огромную запасную финансовую подушку Лукашенко в Катаре.





Игорь Тышкевич, аналитик Украинского Института будущего:





- Чьих боевиков "накрыли" под Минском?

Когда шутишь криками "пожар" - тебе никто не верит.





Итак, БелТА собщила о задержании ночью под Минском 32 человек, работавших на "иностранную ЧВК".





Судя по информации, которую я имею на сейчас, задержанные не имеют отношения к беларуским правым.





Из допустимых вариантов (если задержание имело место) можно предполагать "страну происхождения" - РФ. Но напрямую назвать - повысить ставки.





С другой стороны есть вопрос "а был ли мальчик". Да, сегодня после запуска фейков на внутреннее поле о "джипе прорывавшемся из Украины" либо после "дела Белого Легиона", из которого власть потом долго думала как вылезти, данное сообщение не вызывает 100% доверия. Логично - два раза (в реальности больше) придумал страшилку, третий раз, даже если ситуация тревожная никто тебе не верит.





Но сам кейс, как минимум, интересен. В частности - скажут ли о "стране происхождения" Если да - какую назовут. Есть несколько вариантов, если задержание было:





1 Играть российскую карту, поднимать ставки, дальше пытаться закрутить гайки внутри страны.





2. Играть российскую карту и, не закручивая гаек, информационно пройтись по оппонентам.





3. Поднять ставки и начать торг с Москвой, не выводя ситуацию на уровень конфликта между официальным Минском и Москвой.





4. Торговаться с РФ, но на всякий случай придумать "украинскую страшилку про бандеровцев, ехавших свергать Лукашенко".





Если "мальчика-таки не было", то варианты несколько хуже для внутренней повестки. Ибо это означает закручивание гаек, помноженное на информационный каток.





И в качестве страны происхождения подходят как РФ (особенно после заявлений Пескова), так и Украина (попытка очередной раз разыграть карту устрашение "майданами").





Одним словом, такой динамики процессов в Беларуси давно не было.





Палiтолаг Валер Карбалевiч:





- Раўкоў растлумачыў, дзеля чаго была прыдумана гэтая гісторыя з Вагнэрам. Дзеля ўзмацненьня "аховы перадвыбарчых мерапрыемстваў". Улады напужаны масавасьцю мітынгаў Ціханоўскай. І вырашылі зьбіць гэтую хвалю. Цяпер кожны мітынг будзе праходзіць пад кантролем міліцыі. Плошчу агародзяць, усіх будуць прапускаць праз металашукальнік, будуць шманаць, выстраіцца вялізная чарга.





Ахвотных стаяць у доўгай чарзе, праходзіць прыніжэньне апынецца не шмат. Людзі прыйшлі на сьвята, а трапяць на шмон. На гэта і разьлік. Хваля энтузіязма зьбіваецца. Думаю, дзеля таго, каб растлумачыць новыя правілы правядзеньня пікетаў, кандадатаў і запрашаюць у ЦВК.





Политолог Александр Класковский:





- В плане сюжетов с кровавыми боевиками и иностранным вмешательством у белорусских властей и спецслужб плохая кредитная история. Было немало прецедентов, когда подобные страшилки лопались как мыльные пузыри (пресловутый джип с оружием, дело «Белого легиона» и пр.).





Фактура, предъявленная сейчас в связи с задержанием 33 вагнеровцев, выглядит конкретнее, чем продемонстрированные перед выборами-2006 видеопризнания размытого анонима о дохлой крысе, которой он якобы собирался отравить у нас водопровод по наущению американских инструкторов.





То есть люди, судя по всему, реальные и их принадлежность к ЧВК Вагнера вполне правдоподобна. Другой вопрос, зачем они сюда приехали, что собирались делать.





Хотя госСМИ априори твердят, что вагнеровцы хотели дестабилизировать ситуацию в Беларуси, никаких доказательств, что эти веселые ребята собирались затеять здесь заварушку, пока не предъявлено. Поэтому отнюдь не исключена пока версия, что вообще-то они собирались на работу в Африку.





Белорусское руководство в ходе этой кампании последовательно раскручивало нарратив о зловещих внешних силах, зарубежных кукловодах, по наущению которых якобы действует здешняя «пятая колонна».





Задержание вагнеровцев, чем бы оно ни закончилось (а вполне может закончиться и по схеме дела «Белого легиона», когда всех, помурыжив, тихо отпустили), прекрасно укладывается в этот нарратив.





И, главное, уже сейчас развязывает руки для еще более жестких действий по «нормализации» этих столь дискомфортных для Лукашенко выборов. Ведь госСМИ протрубили о проникновении аж 200 боевиков, а задержано только 33. Значит, угроза якобы остается.





Вполне вероятно, что под предлогом усиления мер безопасности власти попытаются сковать митинговую активность Светланы Тихановской, которая неожиданно стала главной соперницей официального лидера и собирает восторженные толпы по всей стране.









Не исключено, что будут попытки как-то связать Тихановскую или лиц из ее окружения с задержанными российскими «гостями», чтобы как минимум бросить тень. А трио лидеров предвыборной коалиции — Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова — и так с большим трудом отбивается от обвинений в российском следе.





История с вагнеровцами может усилить отчуждение между этой коалицией политических неофитов и национально ориентированной «старой» оппозицией, часть которой хоть и не любит Лукашенко, но еще больше не любит российский империализм, видя его уши за каждым кустом.





И уж конечно, предотвращением иностранного вмешательства сейчас удобно будет оправдывать самые драконовские меры против вероятных уличных протестов.





В общем, что бы ни стояло за этой мутноватой пока историей (которую Минск, не исключено, может спустить на тормозах), заезд вагнеровцев в здешний санаторий де-факто оказался весьма своевременным с точки зрения интересов белорусских властей.