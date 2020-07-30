







– Вроде бы подтверждается, что задержанные россияне – представители ЧВК Вагнера. Но почему, по вашему мнению, они находились в санатории под Минском?





– По новым данным они представляют другую ЧВК – ЧВК «Мар» (Санкт-Петербург).

После анализа различных источников, российских и донецких сайтов вырисовывается следующая картина.





Как пишут источники, российские бойцы из ЧВК «Мар» следовали в Ливию, где должны были действовать на стороне Сараджа (главы Правительства национального согласия).





Они считаются противниками группы Вагнера, которая является продолжением силовых структур РФ и, как пишут источники, действует в Ливии на стороне Хартара (командующего Ливийской национальной армией).





И если группу Вагнера прикрывают ГРУ и правительство, и они никогда не ездят через Беларусь, то группу «Мар» считают мутной и с сомнительными лицами в руководстве. Так что прибытие боевиков в Минск действительно могло быть частной инициативой, а не решением руководства РФ.





Вполне возможно, что некие силы (возможно, оппоненты Путина) как-то прознали о планах бойцов и решили разыграть эту карту.





Возможно, втемную изначально использовали и Лукашенко. В России у него есть, как и сторонники, так и противники. Реакцию Лукашенко просчитали: он был готов к тому, что иностранные боевики появятся, сработал условный рефлекс – россиян задержали.





Кирилл Коктыш из МГИМО говорит, что некая третья сила использовала ситуацию, чтобы обострить отношения между Лукашенко и Путиным.





Но произошедшее – бОльшая подстава для Путина. Запад давно обвиняет его в использовании наемников для действий на Ближнем Востоке и в Африке. И вот благодаря белорусским властям Запад получает подтверждение.





Как мне представляется, наименее правдоподобной версией выглядит та, что задержанные бойцы приехали в Беларусь свергать власть. Они высадились в чистое поле – без инфраструктуры они бы тут и пропали.





Кстати, бойцов ЧВК «Вагнер» такими каналами не отправляют, они летают в Сирию военными бортами. Не хотят светиться в гражданских портах и попадать в базы данных.









– Версия главреда «Эха Москвы» Венедиктова: бойцы накапливались в Беларуси, потому что в Кремле сомневаются, что Лукашенко способен сохранить власть. Москва хочет быть готовой к «Майдану», чтобы отстоять свои интересы.





– Я вижу элементы гибридной войны, которую Россия ведет против Беларуси: информационные, экономические, психологические. Но вряд ли Москва будет мараться такими делами.





Хотя не отрицаю, что в российской элите могут быть группы, которые имеют личные счеты к Лукашенко – к примеру, из-за бизнеса. Возможно, даже среди военных есть недовольные тем, что глава Беларуси якобы заигрывает с Западом.





Но мне представляется, что Москва не хотела бы смены власти в нашей стране таким образом.





Если имело место то, о чем говорит Венедиктов, то скорее, это частные интересы некой группы в России.







