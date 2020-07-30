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Хотите и дальше жить в такой стране? Люди пришли поручиться за Бабарико - их отправили на сутки!

В районных судах Минска проходят разбирательства административных дел задержанных в здании КГБ и около него 28 июля.

Напомним, в тот день люди пошли туда, чтобы стать поручителями за Виктора Бабарико. Однако вместо приема документов их сажали в автозаки.

Тогда было задержано около 50 человек, среди которых более 10 журналистов. Журналистов и большинство граждан отпустили без составления протоколов, однако как минимум 8 человек оставили в изоляторе временного содержания до суда.

Итоги судов над задержанными возле КГБ:


Александр Василевич (владелец рекламных агентств Vondel и Hepta) - 14 суток ареста. Судили Александра в суде Фрунзенского района по ст. 23.34 КоАП.

Владимир Иванов. Получил 14 суток ареста по двум статьям - 23.34 КоАП и 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

Над остальными задержанными суды еще продолжаются это:

Дмитрий Борейчук
Юрий Корзун
Юрий Кузнецов
Артем Кармес
Алексей Скрипник
Владислав Лущинский

При этом, как отмечает ПЦ Вясна, другие суды по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции) последние три дня массово переносились на неопределенный срок.
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