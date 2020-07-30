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Гайдукевичу-младшему захотелось подебатировать от имени Лукашенко

На теледебатах кандидатов в президенты от имени Лукашенко будет представлен Олег Гайдукевич


С 2006 года законодательством предусмотрено право кандидатов в президенты участвовать в теледебатах. Однако Лукашенко в них никогда не участвовал, как и его доверенные лица. Исключением был лишь 1994 год перед первыми в истории Беларуси президентскими выборами.

В теледебатах текущего года впервые за 26 лет Лукашенко будет представлен. От его имени выступит его доверенное лицо – депутат Олег Гайдукевич.

"Буду на дебатах сегодня. Я сам обратился к главе государства, потому что я считаю, что на дебатах должны прозвучать разные точки зрения, в том числе и той политической силы, которую я возглавляю. 

Должны прозвучать и точки зрения и тех, кто поддерживает главу государства, и тех, кто имеет свои программы и взгляд, пусть даже несколько альтернативный", – рассказал Гайдукевич и подчеркнул, что будет представлять взгляды тех, кто хочет "вести страну вперед".

Гайдукевич, по его словам, сам обращался к Лукашенко, чтобы получить возможность выступить на дебатах не только как его доверенное лицо, но и как лидер партии и депутат парламента.

Ранее свое участие подтвердили кандидаты Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Кто будет представлять Светлану Тихановскую, пока неизвестно. Анна Канопацкая от участия в дебатах отказалась.
Источник: sputnik.by
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