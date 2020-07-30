Песков назвал заявления Минска "инсинуациями"





"Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания.





Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Беларуси. Другой информацией мы не располагаем.





Сегодня наш посол общается с МИД Беларуси. Рассчитываем, что по линии МИД, и по каналам общения получим исчерпывающую информацию. Рассчитываем, что права всех россиян будут соблюдены в полной мере", - заявил сегодня Песков, комментируя ситуацию с задержанием в Беларуси якобы боевиков ЧВК Вагнера.





Песков также прокомментировал информацию о "дестабилизации" задержанными обстановки в Беларуси: "Появились инсинуации, что это какие-то организации из России посылают кого-то. Это ничто кроме инсинуаций! Россия и Беларусь - это союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не может быть и речи" - цитирует Пескова Пул №3





При этом он отверг возможность выдачи Украине некоторых из задержанных: "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России!".