+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Песков назвал заявления Минска "инсинуациями"

Москва пока не имеет полной информации о том, что случилось в Минске, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков


"Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. 

Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Беларуси. Другой информацией мы не располагаем. 

Сегодня наш посол общается с МИД Беларуси. Рассчитываем, что по линии МИД, и по каналам общения получим исчерпывающую информацию. Рассчитываем, что права всех россиян будут соблюдены в полной мере", - заявил сегодня Песков, комментируя ситуацию с задержанием в Беларуси якобы боевиков ЧВК Вагнера.

Песков также прокомментировал информацию о "дестабилизации" задержанными обстановки в Беларуси: "Появились инсинуации, что это какие-то организации из России посылают кого-то. Это ничто кроме инсинуаций! Россия и Беларусь - это союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не может быть и речи" - цитирует Пескова Пул №3

При этом он отверг возможность выдачи Украине некоторых из задержанных: "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России!".

Как уже сообщалось, несколько задержанных ранее были внесены в базу "Миротворца" как боевики так называемых Д/ЛНР.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]