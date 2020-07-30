- Как бывший пограничник, служивший на таджикско-афганской границе, скажу, что вся эта история дурно попахивает.





Диверсанты никогда не станут проходить через официальные посты, заселяться в санаториях или передвигаться большими группами в камуфляже. Разведчик в первую очередь сводит к минимуму свое появление в общественных местах и пытается мимикрировать под местных жителей.





Очень странно выглядит история, как они прибыли в Беларусь: с марта белорусские границы закрыты для иностранных граждан, в том числе и россиян. Действительно, есть совпадения по фамилиям задержанных, по кличкам, но само по себе это еще ни о чем не говорит: сначала надо доказать, что они прибыли сюда с целью «дестабилизации ситуации в Республике Беларусь во время избирательной кампании».





Более странной эта история выглядит в свете сегодняшнего митинга Светланы Тихановской в Минске.





Как могли «боевики» просочиться в Минск, который напичкан и внутренними войсками, и десантниками, и разведывательными штабами – все готовятся отмечать День десантника 2 августа.





Вся история с боевиками больше напоминает «дезу». Возможно, существует тайная договоренность с задержанными подыграть в «заговор». Но в любом случае существует презумпция невиновности: как можно называть "боевиками" задержанных безо всяких доказательств?





После появления боевиков ЧВК Вагнера в Минске сразу же должна была последовать реакция: нота протеста правительству России, разговор с Путиным: что боевики из России делают в Беларуси? Ни МИД, ни КГБ, ни прокуратура не реагируют – все молчат.





«Дело «Белого легиона», отравленные крысы в трубопроводе, прорыв джипа с оружием со стороны украинской границы – все это звенья одной цепи.





Давайте вспомним дело Автуховича: во время ареста говорили, что у него нашли кучу оружия, и автоматы Калашникова, и гранатометы, а на суде речь шла о пяти охотничьих патронах.





В течение трех дней всех задержанных должны либо отпустить, либо предъявить обвинение. Из того, что мы знаем, - никаких преступлений задержанные на территории Беларуси не совершали.



