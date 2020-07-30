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В случае "угрозы нацбезопасности": под историю с "вагнеровцами" власти готовы отключить интернет

Госсекретарь Совета безопасности Андрея Равков не исключил возможность отключения интенета в Беларуси, если "возникнет угроза национальной безопасности".

В случае "угрозы нацбезопасности": под историю с "вагнеровцами" власти готовы отключить интернет
По словам госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, боевики целенаправленно угрожали массовым мероприятиям. Об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев после встречи в Центризбиркоме, передает Еврорадио.

"Сложно ставить под сомнение слова секретаря Совбеза. Но мне не хватило большого куска информации, чтобы понять, что происходит. Если в стране ходят 170 человек, то где закрытые города? /.../ Когда нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются ещё группировки, то когда мы увидим ноту МИДа Беларуси в адрес России?" — заявил кандидат в президенты. 

По словам Равкова, которые пересказал Дмитриев, задержанные боевики дают разные показания. Некоторые, мол, говорят, что приехали в Беларусь делать революцию. При этом ГРУ и ФСБ не информировали белорусскую сторону, что эта группа должна приехать в Беларусь.

Дмитриев задал Равкову вопрос, как будет организована безопасность людей, если 9 августа они выйдут на площадь с мирным протестом. Он подчеркнул, что эти протесты никак не связаны с намерениями кандидатов в президенты. Но такая ситуация повторяется после каждых президентских выборов. "Надеюсь, что ответ этот мы ещё получим", — добавил политик. 

Также кандидат в президенты спросил, могут ли в Беларуси отключить интернет. Равков не исключил такую возможность, если возникнет угроза национальной безопасности.
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