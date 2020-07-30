



Пикантные подробности сего спектакля рассказывает телеграм-канал NEXTA





По данным канала, «спецоперация» проходила в санатории "Белорусочка"





И вот что по этому поводу пишет NEXTA:





- Санаторий находится недалеко от окончания проспекта Победителей. Ближе некуда к Дроздам и Дворцу независимости.





- Выбор санатория для места постановки продиктован крайне простым фактом.





Руководит здравницей лучший друг управделами президента Виктора Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Савицкий Святослав Фёдорович.





- И вишенка на торте — санаторий подведомственный и принадлежит... ФПБ. А глава ФПБ Михаил Орда, в свою очередь, возглавляет предвыборный штаб Лукашенко.





По чистой случайности Орда посещал санаторий за день до «спецоперации».