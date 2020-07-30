Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев сообщил, что госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил сегодня на встрече с кандидатами, что под российскими Псковом и Невелем еще формируются группировки для заброски в Беларусь.





Госсекретарь Совбеза Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты в ЦИК сообщил, что «есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируются в подобных целях».





По его сведениям, некоторые из задержанных накануне россиян «говорят напрямую: "Мы приехали делать революцию"». Слова Равкова пересказал в стриме «Радыё Свабода» присутствовавший на встрече в ЦИК кандидат Андрей Дмитриев, передает Медиа-зона





Накануне вечером ЦИК Беларуси срочно вызвал кандидатов в президенты на встречу с Лидией Ермошиной. Причину встречи в ЦИК не озвучили.





Сегодня же на встрече Равков заявил, что задержанные "вагнеровцы" якобы готовили в Беларуси теракты.





Известно, что ЧВК Вагнера - это проект приближенного к Путину олигарха Евгения Пригожина, при этом "вагнеровцы" исполняют указания из Кремля, "путешествуя" по всему миру.









Таким образом, если эти ребята были отправлены из России для организации терактов в Беларуси, а уж тем более если в российских военных частях , размещенных под Псковом и Невелем, готовятся некие группировки для "революции" в Беларуси, то в Минске это должно быть расценено как неофициальное объявление войны.





В таком случае о каком "союзном государстве" может быть речь и почему до сих пор Лукашенко не заявил о разрыве так называемого "союзного договора"?





А коль не объявил, то все, что сейчас говорят власти о каких-то боевиках и терактах - абсурд и нечто из области фантастики.