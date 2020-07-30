+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Нашли "слабое звено": сестру Вероники Цепкало похитили неизвестные, ее саму вызывают в МВД

Вероника Цепкало, жена экс-претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало, рассказала, что ее вызывают в управление по борьбе с организованной преступностью в МВД для дачи показаний против своего мужа.

Нашли "слабое звено": сестру Вероники Цепкало похитили неизвестные, ее саму вызывают в МВД
Как передает радио Свабода, оводом стало заявление на Валерия Цепкало со стороны турецкого бизнесмена Седата Игдеджи.

Как уточнила Вероника Цепкало, утром ее остановила машина ГАИ, сотрудники пытались доставить в управление на улице Розы Люксембург. Но отпустили на том основании, что как доверенное лицо Светланы Тихоновской она была приглашена в Центризбирком.

Кроме того, как сказала Вероника Цепкало, ее сестру, работающую в "Белгазпромбанке", похитили неизвестные люди в штатском — задержали на парковке и увезли в неизвестном направлении. Родственников никто не проинформировал, об этом сказали сотрудники банка.

"Я это расцениваю как политическое давление на меня, моего мужа, а также на нашу избирательную кампанию. Вот с таким беззаконием имеем дело...", - констатировала Вероника Цепкало.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]