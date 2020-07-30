Нашли "слабое звено": сестру Вероники Цепкало похитили неизвестные, ее саму вызывают в МВД
Вероника Цепкало, жена экс-претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало, рассказала, что ее вызывают в управление по борьбе с организованной преступностью в МВД для дачи показаний против своего мужа.
Как передает радио Свабода, оводом стало заявление на Валерия Цепкало со стороны турецкого бизнесмена Седата Игдеджи.
Как уточнила Вероника Цепкало, утром ее остановила машина ГАИ, сотрудники пытались доставить в управление на улице Розы Люксембург. Но отпустили на том основании, что как доверенное лицо Светланы Тихоновской она была приглашена в Центризбирком.
Кроме того, как сказала Вероника Цепкало, ее сестру, работающую в "Белгазпромбанке", похитили неизвестные люди в штатском — задержали на парковке и увезли в неизвестном направлении. Родственников никто не проинформировал, об этом сказали сотрудники банка.
"Я это расцениваю как политическое давление на меня, моего мужа, а также на нашу избирательную кампанию. Вот с таким беззаконием имеем дело...", - констатировала Вероника Цепкало.
10:34 30/07/2020
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