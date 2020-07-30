Седата Игдеджи. Как передает радио Свабода , оводом стало заявление на Валерия Цепкало со стороны турецкого бизнесмена





Как уточнила Вероника Цепкало, утром ее остановила машина ГАИ, сотрудники пытались доставить в управление на улице Розы Люксембург. Но отпустили на том основании, что как доверенное лицо Светланы Тихоновской она была приглашена в Центризбирком.





Кроме того, как сказала Вероника Цепкало, ее сестру, работающую в "Белгазпромбанке", похитили неизвестные люди в штатском — задержали на парковке и увезли в неизвестном направлении. Родственников никто не проинформировал, об этом сказали сотрудники банка.





"Я это расцениваю как политическое давление на меня, моего мужа, а также на нашу избирательную кампанию. Вот с таким беззаконием имеем дело...", - констатировала Вероника Цепкало.