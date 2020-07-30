"33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена", - сказал Равков журналистам в четверг, цитирует interfax.by





По словам Равкова, задержанные дают показания.





Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совета безопасности Беларуси подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.





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