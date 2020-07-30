По его словам, задержано по этому делу 33 человека, однако всего на территорию страны проникло около 200 боевиков, подтвердил Равков и сообщил, что остальных пока не нашли. «Это как искать иголку в стоге сена», — сказал глава Совбеза Беларуси. По факту задержания под Минском российских граждан возбуждено уголовное дело. Их развезли по разным РУВД.





Утром в четверг в ЦИК Беларуси вызвали всех кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут 9 августа. По словам Равкова, до них донесли информацию об угрозе дестабилизации обстановки в Беларуси внешними силами.





Как сообщает TUT.by , встреча в ЦИК с кандидатами в президенты была недолгой.





— Я надеялась, что Александр Григорьевич снимется в мою пользу, но все оказалось гораздо прозаичнее и опаснее. Нас предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. И я еще раз убедилась в том, что государство сегодня не в полной мере готово обеспечить безопасность в том числе кандидатов в президенты, — заявила Канопацкая.

Кандидат сказала, что задержанных «боевиков» распределили по различным РУВД.

Канопацкая также добавила, что теперь на массовых мероприятиях будут установлены рамки и заграждения.

Действующего президента на заседании представляла Наталья Кочанова. Она уверена, что усиление мер безопасности никак не помешает проведению кампании, так как главное — безопасность людей.







