МИД зовет послов России и Украины из-за задержания боевиков ЧВК «Вагнера». Причем тут Украина?
Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов России и Украины в связи с задержанием в стране 32 граждан России.
Об этом в эфире телеканал СТВ сообщил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
29 июля госСМИ сообщили о задержании 33-х боевиков иностранной частной военной компании. Это граждане России, уроженцы украинского Донбасса и один гражданин Беларуси.
Между тем бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин предложил в Twitter выдать задержанных российских боевиков Украине, пишет telegraf.by
Экс-глава украинского МИД предложил проверить, не воевали ли упомянутые лица на Донбассе против Украины.
«И если да, то требовал бы их немедленной выдачи в Украину», — пишет Климкин.
По его словам, боевиков можно было бы судить или обменять в России на украинцев-политзаключенных.
09:39 30/07/2020
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