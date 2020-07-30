Об этом в эфире телеканал СТВ сообщил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.





29 июля госСМИ сообщили о задержании 33-х боевиков иностранной частной военной компании. Это граждане России, уроженцы украинского Донбасса и один гражданин Беларуси.





Между тем бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин предложил в Twitter выдать задержанных российских боевиков Украине, пишет telegraf.by









Экс-глава украинского МИД предложил проверить, не воевали ли упомянутые лица на Донбассе против Украины.





«И если да, то требовал бы их немедленной выдачи в Украину», — пишет Климкин.





По его словам, боевиков можно было бы судить или обменять в России на украинцев-политзаключенных.



