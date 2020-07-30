В 8.45 к ЦИК подошел Сергей Черечень - в спортивном костюме.





- По-моему, актуальный костюм для кандидата в президенты в Беларуси, теплые вещи в машине, - улыбнулся Сергей. - Либо кого-то будут снимать, либо ограничивать мероприятия по агитации, либо задерживать. Инсайдерской информации у меня нет.





Сергей Черечень рассказал, как его пригласили в ЦИК.





- Это было вчера (29 июля) около 19.00. В авральном режиме. Поэтому никакой повестки или уведомления по почте не было. Просто сказали, что необходимо срочно собраться, потому что Лидия Михайловна поставила такую задачу.





Сергей ответил на вопрос о боевиках, которых задержали под Минском.





- Может быть, на кого-то из нас повесят, - прокомментировал кандидат. - Ситуация курьезная. Откуда боевики? Кто их сюда привез?





Светлана Тихановская ситуацию практически не комментировала.





- Чего я ожидаю? А чего вы ожидаете? Меня не снимут. За что меня снимать? Давайте мы сначала дождемся, что нам скажут.





Третьим к ЦИК подошел Андрей Дмитриев.





- Вот видите, с вещами, - показал на сумку и улыбнулся.





На стандартный вопрос о причинах приглашения в ЦИК Андрей ответил:





- Теперь концерты закатывать будет власть. Это теперь ее концерт. Со вчерашнего первого представления, - сказал Андрей и прокомментировал ситуацию с задержанными боевиками. - Когда они начнут плакать и давать показания, что-то станет понятнее. Пока вызывает больше вопросов. Вот живем мы пять лет спокойно и прямо к выборам начинают крысы сходить с ума, Вагнер приезжает. Пока это выглядит как желание отодвинуть выборы от общества.





Анна Канопацкая была не очень многословна.





- В любом случае, мне бы хотелось, чтобы соблюдалось законодательство. - Мне уже столько было угроз и требований сняться с выборов...





Анну, как и остальных, пригласили на встречу по телефону, не назвав причину.





Напомним, о том, что кандидатов в президенты 30 июля вызывают в ЦИК, на страницах в фейсбуке вечером 29 июля сообщили несколько кандидатов. Сначала Сергей Черечень, позже Андрей Дмитриев. Оба написали, что не знают причину. По прогнозам, кандидатам сообщат об изменении условий проведения массовых мероприятий.