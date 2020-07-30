Об этом кандидатка в президенты заявила, отвечая на вопросы журналистов утром 30 июля по дороге в Центризбирком, пишет euroradio.fm





О задержании Шклярова стало известно вечером 29 июля. Сообщалось, что он консультировал администраторов соцсетей, объединенных под общим названием "Страна для жизни" Сергея Тихановского. Шкляров — уроженец Гомеля, ему 44 года. Он работал в избирательных штабах Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса, Ксении Собчак.



