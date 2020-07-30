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Лукашенко назначил Тертеля куратором Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Комитета госконтроля Ивану Тертелю курировать Витебскую область.

"У нас руководитель КГК всегда отвечал за Витебскую область, ну и лес (лесная отрасль - ИФ) у него был. Думаю, это вам все близко. Поэтому я хотел бы, чтобы вы поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации и были уполномоченным президента по этому региону", - сказал в среду Тертелю Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочим, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область. По крайней мере, мне многие об этом говорят. Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области", - добавил Лукашенко.


В свою очередь Тертель после встречи отметил, что "есть поручение заниматься этим вопросом, будем работать, помогать местным органам власти в развитии экономики, решении других проблемных аспектов", пишет interfax.by

"Кроме того, поручено заниматься вопросами развития лесного хозяйства. Это один из ресурсов, которые есть в Беларуси. Будем смотреть, какие направления развивать и как получить наибольший эффект от лесных ресурсов для экономики Беларуси в целом", - добавил глава КГК.
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