



- Это очень странная история. Если это люди "Вагнера", то что они делали там без оружия? Вагнер и его люди были в 2014 году в Донбассе, потом они ездили на Ближний Восток, в Африку, воевать и охранять. Но это все же разные вещи. Если это какие-то активисты, тогда при чем здесь Вагнер? Или это люди, которых Вагнер сам нанимал. Но почему они были без оружия? И при чем тут вообще группа "Вагнера"?





- Фамилии части задержанных есть в базе «Миротворца».





- Если это ветераны Донбасса, возможно. А как они оказались в Беларуси? ЧВК "Вагнер" занимается немножко другими вещами. Да еще и задержали без оружия. Они без оружия не путешествуют. А если путешествуют, то им оружие выдают на месте. Это бойцы. Они занимаются боевыми действиями. А боевых действий пока в Беларуси, слава Богу, еще нет. Политические активисты занимаются немножко другими вещами.





- Зачем, по вашему мнению, такой скандал нужен власти в Беларуси?





- Если эту историю продвигает Лукашенко, то это явный сигнал Западу, что Россия хочет его свергнуть. Он постоянно играет в такую игру, то Россия против Запада, то Запад против России. Какое-то российское вмешательство возможно только тогда, когда там начнется дестабилизация. Она была и триггером в 2014 году. В Москве такие дестабилизации считают и поводом, и возможностью. Но пока там Вагнеру нечего делать.



