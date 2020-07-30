



На базе Совета нацбезопасности и обороны обсуждается возможность подачи запроса на выдачу Украине ее граждан, которые есть среди задержанных в Минске диверсантов российской частной военной компании "Вагнера". Об этом заявил в эфире 5 канала заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.





"Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции. Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал он.





По мнению Кривоноса, такое сотрудничество "усилило бы нормальные отношения" Украины и Беларуси, а также “отбило бы желание врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.