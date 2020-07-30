Под зданием СИЗО в Минске задержали Петра Маркелова













Он с другими пришел поддержать девушку Дмитрия Ольгу Карякину, которая держит там голодовку с 26 июля. Причина задержания – якобы активист похож на какого-то человека, в отношении которого имеются основания для задержания. Петра Маркелова увезли в неизвестном направлении. Вероятно, в РУВД Центрального района Минска.





Напомним, с 26 июля родственники политзаключенного – мама Ольга Фурманова и его девушка Ольга Карякина – объявили бессрочную голодовку возле здания СИЗО№1 с требованием освободить Дмитрия Фурманова. В течение трех суток с начала голодовки ни милиция, ни представители власти никак не реагировали на голодающих. 29 июля утром сообщили, что Дмитрия перевезли в следственный изолятор в Жодино. Ольга Карякина продолжила голодовку на улице Володарского. Поддержать ее приходит много людей, включая ночью. Но 29 вечером к зданию СИЗО №1 на микроавтобусе приехали сотрудники ОМОНа, которые какое-то время дежурили там до задержания активиста.