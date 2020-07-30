+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Под зданием СИЗО в Минске задержали Петра Маркелова

Вечером около 23:30 под зданием СИЗО №1 в Минске, где объявили голодовку родственники политзаключенного Дмитрия Фурманова, сотрудники ОМОНа задержали активиста "Молодежного блока" Петра Маркелова.




Он с другими пришел поддержать девушку Дмитрия Ольгу Карякину, которая держит там голодовку с 26 июля. Причина задержания – якобы активист похож на какого-то человека, в отношении которого имеются основания для задержания. Петра Маркелова увезли в неизвестном направлении. Вероятно, в РУВД Центрального района Минска.

Напомним, с 26 июля родственники политзаключенного – мама Ольга Фурманова и его девушка Ольга Карякина – объявили бессрочную голодовку возле здания СИЗО№1 с требованием освободить Дмитрия Фурманова. В течение трех суток с начала голодовки ни милиция, ни представители власти никак не реагировали на голодающих. 29 июля утром сообщили, что Дмитрия перевезли в следственный изолятор в Жодино. Ольга Карякина продолжила голодовку на улице Володарского. Поддержать ее приходит много людей, включая ночью. Но 29 вечером к зданию СИЗО №1 на микроавтобусе приехали сотрудники ОМОНа, которые какое-то время дежурили там до задержания активиста.
Вясна
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]