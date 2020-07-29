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«Сегодня Шкляров задержан. Ему предстоит объясниться, зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное — в чьих интересах», — сообщили в вечернем выпуске новостей на телеканале.





Виталий Шкляров — 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал, «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак».



