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Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник»

Данное решение было принято во время встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в Люблине, сообщает Polskie Radio.

Яцек Чапутович (Фото: Piotr Nowak / Global Look Press)
 
В Люблине продолжается встреча министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины. Главы дипломатии трех стран говорили, в частности, о безопасности Центральной и Восточной Европы, а также о проблемах, стоящих перед Европейским союзом и НАТО в контексте отношений с Украиной.

Сегодня мы приняли решение о создании формата трехстороннего сотрудничества, который мы будем называть «Люблинским треугольником», – заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Благодаря запуску необходимых механизмов сотрудничества мы сможем реализовать наши цели: развитие Восточного партнерства, эффективная борьба с пандемией коронавируса, значительная поддержка европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также связь этой страны и сотрудничество с инициативой «Троеморье». Мы намерены также сотрудничать в сфере экономики», – заявил глава МИД Польши.


В ходе переговоров было принято, в частности, решение о назначении офицеров связи в Министерства иностранных дел Польши, Украины и Литвы.

Министры возложили цветы к памятнику Люблинской унии. В настоящий момент начинается визит в штаб-квартиру командования польско-литовско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг (LITPOLUKRBRIG).
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