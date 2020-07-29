



По его словам, если арестованные действительно являются наемниками ЧВК Вагнера, то это большой успех как для Беларуси, так и для Интерпола.





«Версий разных много. Я думаю, что Россия будет как-то отмазываться от этого, будет как-то объяснять, что они не хотели создавать здесь беспорядки. Но официальные СМИ, КГБ и МИД Беларуси заявляют, что приехали здесь делать беспорядки на выборах», - отметил Калиновский.





Как добавил журналист, это большой скандал между Россией и Беларусью.





«Нет хороших отношений между Путиным и Лукашенко, между Беларусью и Россией в последнее время. Россия давит, Россия хочет доминировать над Беларусью, хочет углубленной интеграции. В России нет искреннего братского отношения к Беларуси. Она хочет ее захватить как и Украину. И Лукашенко упирается этому как может. [...] То есть отношения между Беларусью и Россией уже достаточно испорчены, а этот случай еще больше их ухудшит», - подчеркнул Калиновский.



