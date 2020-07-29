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Задержание боевиков ЧВК Вагнера: Россия будет «отмазываться» и говорить, что не хотела совершать беспорядки в Минске

Валерий Калиновский, журналист белорусской и украинской службы Радио Свобода, в комментарии Радио НВ отреагировал на задержание наемников ЧВК Вагнера в Беларуси.


По его словам, если арестованные действительно являются наемниками ЧВК Вагнера, то это большой успех как для Беларуси, так и для Интерпола.

«Версий разных много. Я думаю, что Россия будет как-то отмазываться от этого, будет как-то объяснять, что они не хотели создавать здесь беспорядки. Но официальные СМИ, КГБ и МИД Беларуси заявляют, что приехали здесь делать беспорядки на выборах», - отметил Калиновский.

Как добавил журналист, это большой скандал между Россией и Беларусью.

«Нет хороших отношений между Путиным и Лукашенко, между Беларусью и Россией в последнее время. Россия давит, Россия хочет доминировать над Беларусью, хочет углубленной интеграции. В России нет искреннего братского отношения к Беларуси. Она хочет ее захватить как и Украину. И Лукашенко упирается этому как может. [...] То есть отношения между Беларусью и Россией уже достаточно испорчены, а этот случай еще больше их ухудшит», - подчеркнул Калиновский.


Ранее украинские журналисты заявили, что узнали в задержанных под Минском боевиков «ДНР». А российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне «ДНР», узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.

Белорусские власти заявили, что задержала 32 наемников под Минском. Еще одного человека обнаружили и задержали на юге страны.

По данным БелТА, Россия направила около 200 наемников ЧВК Вагнера в Беларусь для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов. В ночь на 25 июля они прибыли в Минск и заселились в один из местных отелей, а 27 июля переехали в санаторий в пригороде.
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