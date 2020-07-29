Ермошина в срочном порядке вызывает кандидатов в ЦИК в четверг утром





— Мне позвонили буквально пару минут назад, сказали, что встреча в четверг, в 8.55 утра. По какой причине Лидия Ермошина всех собирает, не сказали, почему в таком авральном режиме — тоже. Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать, — рассказал Черечень.





В штабе Светланы Тихановской сказали, что им пока не звонили. Андрей Дмитриев сказал TUT.BY, что его на встречу в ЦИК также уже пригласили.





В ЦИК TUT.BY подтвердили, что кандидатов действительно собирают на встречу с Лидией Ермошиной. Повестку встречи назвать не смогли.