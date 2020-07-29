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Ермошина в срочном порядке вызывает кандидатов в ЦИК в четверг утром

Всех кандидатов в президенты приглашают в ЦИК на встречу с Лидией Ермошиной утром 30 июля. Об этом TUT.BY сообщил кандидат Сергей Черечень, информацию также подтвердили в ЦИК.


— Мне позвонили буквально пару минут назад, сказали, что встреча в четверг, в 8.55 утра. По какой причине Лидия Ермошина всех собирает, не сказали, почему в таком авральном режиме — тоже. Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать, — рассказал Черечень.

В штабе Светланы Тихановской сказали, что им пока не звонили. Андрей Дмитриев сказал TUT.BY, что его на встречу в ЦИК также уже пригласили.

В ЦИК TUT.BY подтвердили, что кандидатов действительно собирают на встречу с Лидией Ермошиной. Повестку встречи назвать не смогли.
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