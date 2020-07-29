Лукашенко в гостях у спецназовцев в Марьиной Горке / president.gov.by​





"На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут сбоку, — рассказывал Лукашенко. — Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК [частной военной компании] по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", передает "Еврорадио"













После этих его слов ассоциация была в основном с российской частной компанией "Вагнер", бойцы которой воюют в горячих точках по всему миру. И вот 29 июля официальные белорусские СМИ сообщили о задержании в нашей стране 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Утверждается, что они прибыли в Минск "в ночь с 24 на 25 июля". Получается, что Александр Лукашенко предвидел это. Хотя, безусловно, нельзя исключать простого совпадения.