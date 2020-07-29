+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Что Лукашенко говорил о "вагнеровцах" в день их приезда в Беларусь

Александр Лукашенко в последнее время демонстрирует предвидение определенных событий. Так было с задержанием Сергея Тихановского в Гродно. А 24 июля белорусский руководитель посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Он выступал перед военными и, можно сказать, упомянул... "вагнеровцев".

Лукашенко в гостях у спецназовцев в Марьиной Горке / president.gov.by​

"На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут сбоку, — рассказывал Лукашенко. — Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК [частной военной компании] по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", передает "Еврорадио".



После этих его слов ассоциация была в основном с российской частной компанией "Вагнер", бойцы которой воюют в горячих точках по всему миру. И вот 29 июля официальные белорусские СМИ сообщили о задержании в нашей стране 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Утверждается, что они прибыли в Минск "в ночь с 24 на 25 июля". Получается, что Александр Лукашенко предвидел это. Хотя, безусловно, нельзя исключать простого совпадения.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]