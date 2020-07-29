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Мнение: белорусская власть использовала "вагнеровцев" в своей игре

"Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два - ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха", - своим мнением о ситуации с задержанием неких "боевиков", которые готовили в Беларуси некую дестабилизацию, поделился политобозреватель Артем Шрайбман.

"В первом случае - неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий.

Во втором случае - Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой. 

В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть "родина в опасности".

Третий вариант (прочитал его в сети) - договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.

Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.

В первом случае (реальный план провокаций) - возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) - явно напряжется Москва", - делает вывод Штрайбман.
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