«Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны», – написал Прилепин в своем Telegram-канале.





По его мнению, если руководство Беларуси решит использовать «эту историю в своих целях», то это «будет выглядеть нелепо».





Писатель уточнил, что это, по его мнению, «обычная история – хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Беларусь им не нужна».





Прилепин добавил, что белорусские спецслужбы наверняка знали, что «три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону».





«Уж не знаю, зачем они все это затеяли», – заключил писатель.





Напомним, как заявило сегодня госагентство БелТА, минувшей ночью в доме отдыха под Минском были задержаны 33 гражданина России, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера».





Они якобы планировали дестабилизировать обстановку в нашей стране.





Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил, что диппредставительство запросило у компетентных органов данные о задержанных россиянах.