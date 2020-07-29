



На этот раз белорусские спецслужбы оперативно обнародовали имена всех схваченных и заявили об их принадлежности к частной военной компании Вагнера. Это организация наемников, воюющих в интересах Кремля в разных регионах мира.





Официально российские власти отрицают свою связь с ЧВК Вагнера. Но есть фото, на котором командир компании запечатлен с президентом РФ.





Таким образом, объявив о том, что задержанные принадлежат к ЧВК Вагнера, белорусские власти бросили очень серьезный вызов российским.





Тот факт, что им инкриминируются планы «дестабилизации обстановки в Беларуси», невозможно будет повесить исключительно на московских олигархов. Существует масса свидетельств, что «вагнеровцы» выполняют специальные миссии именно по заказу Кремля.





В официальной версии есть моменты, которые вызывают удивление. Очень странно готовя спецоперацию, собирать в одном санатории три десятка мужчин, одетых в стиле милитари – такая компания не могла не привлечь внимания окружающих и спецслужб.





На ум приходит классика: «Штирлиц шел по Берлину и думал: «Все на меня оборачиваются. Что же выдает во мне советского разведчика? Волевой взгляд или парашют за спиной?»





С другой стороны, история «Петрова и Боширова» продемонстрировала уровень деградации кремлевских спецопераций. Поэтому сюжет, описанный госСМИ, может оказаться вполне реальным.





Отправку боевиков Вагнера в Беларусь можно приравнять к объявлению войны. В этом случае действия официального Минска должны быть предельно жесткими. Как минимум, необходимо разорвать договор о создании союзного государства, подписанный в 1999 году и ставший в последнее время предлогом для давления на нашу страну.