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Ловушка для Лукашенко: если задержаны боевики Вагнера, Лукашенко должен разорвать союзный договор!

Отправку боевиков Вагнера в Беларусь можно приравнять к объявлению войны.

Ловушка для Лукашенко: если задержаны боевики Вагнера, Лукашенко должен разорвать союзный договор!
Вагнер (Дмитрий Уткин) – справа, Путин – в центре
История с 32 боевиками, задержанными под Минском, пошла не по привычному сценарию «дохлой крысы» – страшилки, которая не была подкреплена никакой конкретикой.

На этот раз белорусские спецслужбы оперативно обнародовали имена всех схваченных и заявили об их принадлежности к частной военной компании Вагнера. Это организация наемников, воюющих в интересах Кремля в разных регионах мира.

Официально российские власти отрицают свою связь с ЧВК Вагнера. Но есть фото, на котором командир компании запечатлен с президентом РФ.

Таким образом, объявив о том, что задержанные принадлежат к ЧВК Вагнера, белорусские власти бросили очень серьезный вызов российским. 

Тот факт, что им инкриминируются планы «дестабилизации обстановки в Беларуси», невозможно будет повесить исключительно на московских олигархов. Существует масса свидетельств, что «вагнеровцы» выполняют специальные миссии именно по заказу Кремля.

В официальной версии есть моменты, которые вызывают удивление. Очень странно готовя спецоперацию, собирать в одном санатории три десятка мужчин, одетых в стиле милитари – такая компания не могла не привлечь внимания окружающих и спецслужб. 

На ум приходит классика: «Штирлиц шел по Берлину и думал: «Все на меня оборачиваются. Что же выдает во мне советского разведчика? Волевой взгляд или парашют за спиной?»

С другой стороны, история «Петрова и Боширова» продемонстрировала уровень деградации кремлевских спецопераций. Поэтому сюжет, описанный госСМИ, может оказаться вполне реальным.  

Отправку боевиков Вагнера в Беларусь можно приравнять к объявлению войны. В этом случае действия официального Минска должны быть предельно жесткими. Как минимум, необходимо разорвать договор о создании союзного государства, подписанный в 1999 году и ставший в последнее время предлогом для давления на нашу страну.
Александр Старикевич, gazetaby.com
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