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Белорусские события напомнили российскому политологу историю Филиппин

Российский политолог Аббас Галямов сравнил происходящее в 2020 году в Беларуси с тем, что произошло на Филиппинах в 1983 году.

«В 1983 году на Филиппинах был убит главный оппозиционный политик страны Бенигно Акино. Подозрения пали на президента Маркоса, хотя никаких доказательств вины последнего никто так и не предъявил, - пишет Аббас Галямов. - Вдова убитого Корасон, до тех пор политикой не занимавшаяся и, вообще, начисто лишенная личных амбиций, неожиданно для себя оказалась во главе разворачивающегося протестного движения. Лидеры оппозиции, Церковь и свекровь уговорили ее выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

По их итогам в стране произошла «Желтая революция», приведшая к смещению и бегству состарившегося бывшего харизматика, безраздельно правившего дотоле более двадцати лет. Так Корасон Акино стала президентом – вещь, о которой, как она сама признавалась, она, до убийства своего мужа, даже помыслить не могла.

События, происходящие ныне в Беларуси, живо напоминают ту филиппинскую историю. Возможно, что и закончатся они примерно так же…»
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