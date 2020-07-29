Белорусские события напомнили российскому политологу историю Филиппин

«В 1983 году на Филиппинах был убит главный оппозиционный политик страны Бенигно Акино. Подозрения пали на президента Маркоса, хотя никаких доказательств вины последнего никто так и не предъявил, - пишет Аббас Галямов . - Вдова убитого Корасон, до тех пор политикой не занимавшаяся и, вообще, начисто лишенная личных амбиций, неожиданно для себя оказалась во главе разворачивающегося протестного движения. Лидеры оппозиции, Церковь и свекровь уговорили ее выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.





По их итогам в стране произошла «Желтая революция», приведшая к смещению и бегству состарившегося бывшего харизматика, безраздельно правившего дотоле более двадцати лет. Так Корасон Акино стала президентом – вещь, о которой, как она сама признавалась, она, до убийства своего мужа, даже помыслить не могла.





События, происходящие ныне в Беларуси, живо напоминают ту филиппинскую историю. Возможно, что и закончатся они примерно так же…»