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Мельянцов: Власть попала под подозрение - раньше западных наблюдателей она не боялась

Впервые за много лет на президентских выборах не будет наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. К каким негативным последствиям для властей это может привести?

Мельянцов: Власть попала под подозрение - раньше западных наблюдателей она не боялась
На вопросы "Белорусского партизана" ответил координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов.

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалось за наблюдением за президентскими выборами в Беларуси из-за своевременного приглашения.

После этого президент ПАСЕ Рик Даемс также заявил о невозможности направить делегацию в Беларусь, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие обычной партнерской организации БДИПЧ и постоянно меняющуюся ситуацию с коронавирусом.

– Считаете ли вы справедливым замечание наблюдателей о несвоевременном приглашении со стороны белорусских властей? 

– В их объяснении, конечно, есть смысл. Для того, чтобы организовать полноценное наблюдение, миссия должна быть развернута чуть больше, чем за месяц. Кроме краткосрочного наблюдения (за досрочным голосованием и основным днем выборов), обычно практикуется и долгосрочное – когда следят за тем, как проходит агитационная кампания. 

Если посмотреть на все предыдущие предвыборные кампании, то белорусская сторона приглашала на них наблюдателей примерно за два месяца – чтобы они успели подыскать наблюдателей, развернуть здесь свой штаб.

В этот раз, видимо, в связи со сложным протеканием выборов (уже на этапе регистрации были аресты и другие эксцессы) вопрос наблюдения отошел на второй план.

Также логично было бы предположить, что власти не были заинтересованы в том, чтобы международные наблюдатели присутствовали здесь во время агитации и наблюдали за потенциальными эксцессами.

Но, судя по заявлению МИДа, приглашение наблюдателям все же было направлено. Не знаю, насколько там в ОБСЕ гибки на этот счет, но теоритически они могли бы успеть организовать хотя бы краткосрочную миссию. 

Но ОБСЕ и Совет Европы – большие бюрократические организации, которые, по-видимому, имеют свои инструкции по процедуре организации наблюдения и решили не ломать устоявшихся схем.

– Что означает для Беларуси отсутствие на выборах названных миссий наблюдения? Какими будут последствия? 

– Однозначно можно сказать, что доверие к белорусским выборам и их результатам будет на международной арене еще ниже.

Когда наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы не признавали белорусские выборы демократическими, но хотя бы присуствовали, это было символическим шагом властей, что они уважают международные процедуры и не боятся нахождения в стране международных наблюдателей, фиксации ими каких-то фактов.

Теперь, конечно, доверие хотя бы в таком смысле будет утеряно. В последующем Европейскому Союзу и странам Запада можно будет ссылаться на то, что Минск своевременно не пригласил наблюдателей. 

Соответственно можно будет говорить, что власти что-то утаивают, и есть подозрения, что избирательный процесс стал еще более непрозрачным, недемократичным и несвободным. Т.е. это дает основания для большей критики.

– Кокретных негативных последствий может и не быть?

– Нет, потому что отсутствуют жесткие юридические документы, которые обязывали бы государства в обязательном порядке приглашать международных наблюдателей и автоматически признавать выборы недействительными, если этого не происходит.

Хотя, конечно, в копилку недоверия очередная монетка будет брошена.
"Белорусский партизан"
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