Мельянцов: Власть попала под подозрение - раньше западных наблюдателей она не боялась
Впервые за много лет на президентских выборах не будет наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. К каким негативным последствиям для властей это может привести?
На вопросы "Белорусского партизана" ответил координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов.
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалось за наблюдением за президентскими выборами в Беларуси из-за своевременного приглашения.
После этого президент ПАСЕ Рик Даемс также заявил о невозможности направить делегацию в Беларусь, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие обычной партнерской организации БДИПЧ и постоянно меняющуюся ситуацию с коронавирусом.
– Считаете ли вы справедливым замечание наблюдателей о несвоевременном приглашении со стороны белорусских властей?
– В их объяснении, конечно, есть смысл. Для того, чтобы организовать полноценное наблюдение, миссия должна быть развернута чуть больше, чем за месяц. Кроме краткосрочного наблюдения (за досрочным голосованием и основным днем выборов), обычно практикуется и долгосрочное – когда следят за тем, как проходит агитационная кампания.
Если посмотреть на все предыдущие предвыборные кампании, то белорусская сторона приглашала на них наблюдателей примерно за два месяца – чтобы они успели подыскать наблюдателей, развернуть здесь свой штаб.
В этот раз, видимо, в связи со сложным протеканием выборов (уже на этапе регистрации были аресты и другие эксцессы) вопрос наблюдения отошел на второй план.
Также логично было бы предположить, что власти не были заинтересованы в том, чтобы международные наблюдатели присутствовали здесь во время агитации и наблюдали за потенциальными эксцессами.
Но, судя по заявлению МИДа, приглашение наблюдателям все же было направлено. Не знаю, насколько там в ОБСЕ гибки на этот счет, но теоритически они могли бы успеть организовать хотя бы краткосрочную миссию.
Но ОБСЕ и Совет Европы – большие бюрократические организации, которые, по-видимому, имеют свои инструкции по процедуре организации наблюдения и решили не ломать устоявшихся схем.
– Что означает для Беларуси отсутствие на выборах названных миссий наблюдения? Какими будут последствия?
– Однозначно можно сказать, что доверие к белорусским выборам и их результатам будет на международной арене еще ниже.
Когда наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы не признавали белорусские выборы демократическими, но хотя бы присуствовали, это было символическим шагом властей, что они уважают международные процедуры и не боятся нахождения в стране международных наблюдателей, фиксации ими каких-то фактов.
Теперь, конечно, доверие хотя бы в таком смысле будет утеряно. В последующем Европейскому Союзу и странам Запада можно будет ссылаться на то, что Минск своевременно не пригласил наблюдателей.
Соответственно можно будет говорить, что власти что-то утаивают, и есть подозрения, что избирательный процесс стал еще более непрозрачным, недемократичным и несвободным. Т.е. это дает основания для большей критики.
– Кокретных негативных последствий может и не быть?
– Нет, потому что отсутствуют жесткие юридические документы, которые обязывали бы государства в обязательном порядке приглашать международных наблюдателей и автоматически признавать выборы недействительными, если этого не происходит.
Хотя, конечно, в копилку недоверия очередная монетка будет брошена.
"Белорусский партизан"
13:31 29/07/2020
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