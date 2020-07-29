



"Сегодня (28 июля - прим. БП) широкой публике показали, как на глазах у Лукашенко спецназ тренируется месить протестующих. Это, конечно же, прежде всего пиар-акция устрашения. Власть продолжает поднимать в глазах недовольных белорусов цену выхода на улицу.





Тем временем на госТВ был очередной праздник непослушания — выступления зарегистрированных соперников вождя. Все так или иначе топили за перемены, потому что иного не дано, даже если ты спарринг-партнер. Консервативнее Лукашенко сегодня нельзя быть по определению.





Но когда, например, Дмитриев рассуждает в телевизоре о консолидации альтернативных кандидатов во втором туре, то он перечеркивает всю свою остальную довольно смелую риторику.





Какие вторые туры при Лукашенко? Тот прекрасно помнит, как в 1994 году между первым и вторым турами первых президентских выборов с тонувшего корабля премьера Кебича бежали его соратники. Так что бессменный президент предпочитает побеждать с результатом 80% плюс, чтобы ни одна номенклатурная сволочь не заколебалась.





Такой опытный политик, как Дмитриев, прекрасно все эти вещи подсекает, поэтому подобными пассажами он заставляет сильно сомневаться в своей искренности и по другим вопросам.





Тихановская по-прежнему давит на чувства (подвиг жены и матери) и пытается бить Лукашенко его же оружием — популизмом. Сильный ход — заявка на выступление в парламенте 3 августа вместе с Лукашенко. А что: равенство так равенство.





Интересно, с какой мотивировкой будет сказано «от винта»?









Да, и попытки бить режим процедурой, что проповедуют люди Бабарико, по-прежнему не прокатывают. Тех, кто по такому призыву пришел подавать ходатайства за Бабарико в КГБ, банально повязали.





Альтернативный же подсчет голосов власти решили побить экзит-полом, который проведет социологическая лаборатория при провластном Белорусском комитете молодежных организаций.





Неангажированность исполнителей этого проекта можете оценить сами. И понятно, что цифрами этого опроса собираются подчеркнуть ничтожность данных, собранных на платформе «Голос»", - пишет Класковский в своем Телеграме.