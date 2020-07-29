Представители Беларуси на Евровидении Litesound выступят в Минске на митинге Тихановской
На митинге-концерте кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который пройдет в этот четверг, 30 июля, в минском парке Дружбы народов, выступят группы B:N:, Litesound, PyLai, Loudscage и исполнители Лера Яскевич, Alexander Kiss, Сергей Kosmas. Ведущими Павел Костевич и бывший сотрудник ОНТ Артемис Ахпаш.
Напомним, что Litesound в 2012 году представляли Беларусь на «Евровидении». Они заняли 16-е место из 35-и исполнителей, не пройдя в финал.
«Главной темой митинга станет «Любовь». Потому что «Любім! Можам! Пераможам!». Мы любим нашу страну, мы любим наших людей, честных, смелых и настоящих. Спикеры, ведущие и приглашенные музыкальные коллективы будут говорить об этом со сцены», — сообщает телеграм-канал «Страны для жизни».
В митинге примут участие также сама Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Начало – в 18:00.
12:22 29/07/2020
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