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Первый президент сменит второго? Кто возглавит украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом заявил на брифинге в Киеве глава государства Владимир Зеленский.

"У нас есть несколько претендентов. Один из них – наш вице-премьер Резников. Скажу честно, мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. И еще несколько кандидатур. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем ТКГ. Они все должны быть командой. 

В ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека. В любом случае эти люди, о которых я сказал, они все равно будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлений, или вообще руководителем группы", – поделился президент, пишет obozrevatel.com

Второй президент Украины Леонид Кучма накануне сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. 

По информации источника "Нового времени", из-за своего преклонного возраста.

"Ему физически было тяжело справляться", – отметил собеседник издания

Леониду Кучме 9 августа исполнится 82 года.

Леонид Кучма, архивное фото
"Белорусский партизан"
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