



Цель платформы – помочь избирателю зарегистрироваться уже сейчас, а в день голосования 9 августа, или даже позже, отправить фото своего бюллетеня.





Затем все собранные данные будут обработаны и будет опубликован результат. Организаторы надеются на массовость. В таком случае можно будет надеяться на прозрачность выборов.





Присоединяйтесь!