На платформе "Голос" зарегистрировались более полумиллиона человек
На платформе “Голос”, которую по адресу belarus2020.org запустили представители кампании “Честные люди”, по состоянию на утро 29 июля зарегистрировался 515 971 человек.
Цель платформы – помочь избирателю зарегистрироваться уже сейчас, а в день голосования 9 августа, или даже позже, отправить фото своего бюллетеня.
Затем все собранные данные будут обработаны и будет опубликован результат. Организаторы надеются на массовость. В таком случае можно будет надеяться на прозрачность выборов.
Присоединяйтесь!
11:53 29/07/2020
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