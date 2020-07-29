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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

На платформе "Голос" зарегистрировались более полумиллиона человек

На платформе “Голос”, которую по адресу belarus2020.org запустили представители кампании “Честные люди”, по состоянию на утро 29 июля зарегистрировался 515 971 человек.


Цель платформы – помочь избирателю зарегистрироваться уже сейчас, а в день голосования 9 августа, или даже позже, отправить фото своего бюллетеня.

Затем все собранные данные будут обработаны и будет опубликован результат. Организаторы надеются на массовость. В таком случае можно будет надеяться на прозрачность выборов.

Присоединяйтесь!
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