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На Бангалор! 30 июля в Минске пройдет большой митинг Светланы Тихановской

В этот четверг, 30 июля, в Минске пройдет большой митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой!



Как сообщили в штабе политзаключенного претендента в президенты Виктора Бабарико, митинг пройдет в парке Дружбы народов, начало в 18.00

"Главная тема митинга —  «Любовь». Потому что «Любім! Можам! Пераможам!». Мы любим нашу страну, мы любим наших людей, честных, смелых и настоящих. Спикеры, ведущие и приглашенные музыкальные коллективы будут говорить об этом со сцены.

Поддержать Светлану Тихановскую придут B:N:, Litesound, PyLai, Loudscage и исполнители Лера Яскевич, Alexander Kiss, Сергей Kosmas, ведущие Павел Костевич и Артемис Ахпаш.

Приходите на встречу сами и приводите друзей! Покажем, что нас большинство!", - сказали в штабе Виктора Бабарико
"Белорусский партизан"
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