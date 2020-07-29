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Политзаключенного Дмитрия Фурманова, родственники которого голодают возле СИЗО, перевели в Жодино

На основании решения следователя политического заключенного Дмитрия Фурманова перевели из минского СИЗО-1 в следственный изолятор в Жодино. Об этом родителям Фурманова сообщили в СИЗО-1.



В воскресенье 26 июля родственники политзаключенного - мама Ольга Фурманова и его девушка Ольга Карякина - объявили бессрочную голодовку возле здания СИЗО №1 с требованием освободить Дмитрия. Кроме этого, они требуют освобождения людей, незаконно удерживаемых в Центре изоляции правонарушителей, и прекращения уголовных дел по статье 342 Уголовного кодекса. В течение трех суток с начала голодовки ни милиция, ни представители власти никак не реагировали на голодающих.

После новости о переводе Дмитрия в Жодино, его родители решили туда поехать, чтобы узнать подробности.

Напомним, что Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты Светланы Тихановской. Когда произошел инцидент с милиционером, после которого начались задержания людей с толпы, Дмитрий сидел за столом и продолжал собирать подписи. Затем к нему прибежали омоновцы, схватили под руки и потащили через сквер в машину на глазах у его родителей, которые тоже были на пикете.

Дмитрию Фурманову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Правозащитное сообщество Беларуси признало его политическим заключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International – узником совести
Вясна
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