1. Конспирология.





За всеми кто-то стоит. Любая политтехнология, даже если она гуглится за пять минут – вроде белой ленты – это советы зарубежных "кукловодов".





Посмотрите на качество роликов Тихановского (который работал в продакшне много лет, но к черту детали) или Прокопьева. Сразу чувствуются иностранные деньги и специалисты.





Ну неужели бы Бабарико пошел в кампанию, не просчитав риски? Он же говорил, что просчитал. Значит это все и было планом!





Если чьи-то действия происходят одновременно – они скоординированы. Сами не могут. Если кому-то что-то выгодно – он это и организовал.





Если Россия/Запад комментирует – вмешательство. Если не комментирует – прикрываются молчанием, чтобы мы не догадались про вмешательство.





Если кандидат говорит что-то про дружбу с Москвой – вот и вскрылась ватная консерва. Если говорит про мову и незалежнасць – ага, маскируется консерва.





***





Объяснять реальность чьим-то планом всегда проще, чем допускать случайность. Нам приятнее мыслить схемами, мир упорядочивается.





Эволюционные психологи предложили интересную гипотезу, откуда у людей такая склонность.





Когда наши пещерные предки видели трясущийся куст, это мог быть ветер, а мог быть хищник за кустом.





Те, кто был склонен подозревать ветер – чаще игнорировали возможную угрозу и чаще становились обедом.





Те, кто были склонны подозревать хищника и обходили даже те кусты, где никого не было, чаще выживали, и оставляли свои гены.





И мы как раз потомки этих, особо подозрительных, потому что параноидальная перестраховка – лучшая стратегия выжить в каменном веке. К счастью, мы уже не в нем.





Все политические инсайдеры из любой страны – из власти или оппозиции – подтвердят вам за рюмкой чая, сколько решений и действий, за которыми все видят хитроумный план, были продуктом хаоса и случая.





99% подозрений про многоходовые комбинации - бред, особенно в Беларуси, стране топорной политики и простых решений.





Даже консультации с кем-то внешним не означают контроль со стороны этого кого-то.





Без дула у виска или какого-то убийственного компромата контролировать «своего» политика после его прихода к власти невозможно.





Любые марионетки обрывают нитки, когда становятся сильными. Любые маски со временем прирастают к лицу.





Деньги, полученные извне на каких-то условиях, человек внутри может использовать, отклоняясь от заказа, обманывая заказчика или взяв из нескольких источников, а тратя потом в своих интересах.





Чем больше людей вовлечены в «заговор», тем вероятнее утечки. Контролировать молчание даже десятков людей, если у них нет погон на плечах, – огромный риск для любого махинатора.





Поэтому, если чувствуете, что за кустом вам мерещится хищник, посчитайте до 10, и задайте себе вопрос, способны ли в теории люди по собственной воле и собственным умом сделать то, что вам кажется подозрительным?





Если способны, так оно и есть.





2. Черно-белый мир





Вечная беда расколотых обществ. В Украине это родило известный мем про «зраду и перемогу».





Суть в том, что любые слова любого комментатора воспринимаются через призму – «ты за кого, пацанчик? мне показалось или ты льешь воду на мельницу врага».





Пишешь, что не веришь в победу протестов – помогаешь власти демобилизовать их. Веришь в победу протестов и пишешь об этом – значит призываешь к ним. Сомневаешься в компетентности любимчиков публики? Работаешь на режим.





Из-за войны те, кто прочно уселся в окоп, не могут представить, что кто-то еще в окоп не сел и просто анализирует реальность.





В таком баррикадном мозгу любой тезис – игра в чьи-то ворота. А дальше см. п. 1. Раз это кому-то выгодно – значит этот кто-то и заказал музыку.





Какое-то СМИ не транслирует то, что нам надо? Разумеется, это они не сами так решили, а договорняк с властью. Куратор обозначил рамки. По своей воле они бы конечно работали на нашу повестку. Никто бы не посмел бесплатно сохранять нейтралитет, раз мы заняли сторону добра.





3. Мой уютный пузырь





«Я не знаю ни одного человека, кто за Лукашенко, значит у него 3%».





Никогда нельзя натягивать свой опыт на глобус всей страны. В вашем окружении почти у всех есть высшее образование. По стране таких людей около 20%.





Рейтинг Лукашенко по доступным данным (апрельский опрос Академии наук, после которого экономика еще просела, и недавний телефонный опрос под маской Gallup) – в коридоре между 25% и 35%.





Это не историческое дно, бывало ниже, например, в 2011 году (см. опросы НИСЭПИ). Это каждый третий-четвертый белорус – плюс-минус два миллиона человек, если взять всех избирателей.





«Да, это не 3%, может и 30, но все остальные проголосуют за Тихановскую просто по принципу «кто угодно лишь бы не он».





Мы, конечно же, не узнаем, сколько людей проголосуют за Светлану. В стране нет прозрачного подсчета голосов.





Как политика без конкретной программы реформ (кроме честных выборов и свободы политзэкам), ее образ каждый наполнит чем-то своим.





И в этом ее сила. Она – идеальный протестный кандидат, наименьший общий знаменатель для всех резко недовольных властью, она их не раскалывает на правых и левых, пророссийских и прозападных. Но ключевые слова тут «резко недовольных».





Есть все еще немало людей между полюсами, думаю – десятки процентов, даже в таком поляризованном обществе, как наше сейчас. Как любовь, так и нелюбовь может быть разной силы.





То, что человек не выбирает Лукашенко в опросе социологов – не значит, что он автоматически выберет Тихановскую.





Даже вне фан-клуба Лукашенко не все готовы поверить обещанию про «посижу полгода и уйду». Некоторые, вопреки этому обещанию, хотят конкретную позитивную программу или управленческий опыт. Другие боятся кота в мешке. Есть махровые сексисты, наконец.





Многие все еще не интересуются политикой, ходят на участок по привычке, делают выбор прямо перед урной, глядя на лица и биографии на плакате и не особо погружаясь в кампанию и что эти люди говорили до сих пор.





Бывает так, что и Лукашенко уже надоел, но и оппонент не убеждает, и природный консерватизм толкает на то, чтобы со скрипом поставить галочку за знакомое, остаться дома или проголосовать против всех.





Эти рассуждения - не про ее шансы. Лишая оппонентов хоть какой-то возможности узнать реальный результат, власть сама укрепляет мем про 3% в массовом сознании и подливает добротного 95-го бензинчика в костер протестов. Которые, судя по всему, неизбежны, сколько бы человек за кого не проголосовало.





Но пост не про это, а про когнитивные искажения.





Не нужно экстраполировать свой круг друзей на всю страну и свой формат нелюбви к власти на всех, кому эта власть тоже не близка.