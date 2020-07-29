Уголовные дела возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса: 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), 342 (организация и участие в нарушении общественного порядка, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел).





27 июля в рамках уголовного дела по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) задержан Илья Турков. Он помещен в Изолятор временного содержания на Окрестина в Минске.





Также задержан Евгений Калиновский. По предварительной информации ему инкриминируют, как и Туркову, две статьи Уголовного кодекса: ст. 364 и ч. 1 ст. 342.





Утром 29 июля за события 14 июля в Минске был задержан Илья Френь. Его забрали в Следственный комитет по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.





Ранее из 10-суточного ареста не вышел Спартак Сиренко, который был осужден за "участие в несанкционированном массовом мероприятии" и "неповиновении законным требованиям милиции". Известно, что его оставили под стражей в качестве подозреваемого по ст. 342 Уголовного кодекса – "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".





Таким образом, список фигурантов уголовных дел за события 14 июля в Минске выглядит так:





Антон Шумов (ч. 1 ст. 342 и 364 УК),





Владислав Устин (ст. 364 УК),





Владимир Хомичков (ст. 342 УК),





Антон Воловик (ч.1 ст. 342 и ст. 364 УК),





Спартак Сиренко (ст. 342 УК),





Илья Турков (ст. 364 и ч. 1 ст. 342 УК),





Евгений Калиновский (предварительно, ст. 364 УК и ч. 1 ст. 342 УК),





Илья Френь (ч. 1 ст. 342 УК).





Правозащитникам «Весны» известно, что по данным уголовным делам задержаны еще минимум 4 человека.





*Обвинения пока не предъявлены, поэтому информация об инкриминируемых статьях – предварительная.





Напомним, вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В столице в тот вечер было задержано около 300 человек, многие из них были оштрафованы и отправлены на "сутки".





Позже по прошедшим событиям были возбуждены уголовны ела по трем статьям Уголовного кодекса: 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).