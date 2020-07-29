"Я настолько низко пал, что дискредитировать меня невозможно". Михаил Жванецкий





Предвыборная агитационная кампания проходит очень активно. Но ведут ее кандидаты в президенты очень по-разному.





Выступления по БТ альтернативных кандидатов 21 июня показали, что Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев презентовали программы демократических, либеральных реформ. Собственно, этим их агитация и ограничилась. Встречаться с населением в других форматах они, кроме А. Дмитриева, не собираются.





А. Лукашенко ездит по стране. Но встречается в основном не с народом, а с местным начальством (с так называемым «активом») и посещает воинские части, где призывает армию разгонять майданы. Когда-то российский император Александр III говорил: «У России есть только два союзника — ее армия и флот». Так вот, сегодня у А. Лукашенко осталось два союзника: номенклатура и силовые структуры.





Единственный кандидат, который ведет активную агитационную кампанию в полном смысле слова, по всем правилам предвыборной борьбы, это Светлана Тихановская. Она вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало ездит по стране, встречается с населением. Эти три женщины взбудоражили Беларусь. На митинги с их участием собираются тысячи людей. Такого в Беларуси давно не было. А в некоторых маленьких городах, вроде Глубокого, это вообще случается впервые.





Вокруг Светланы Тихановской объединяется основная масса протестного электората. Начав кампанию в статусе технического кандидата, она, в силу логики политической борьбы, стала символом надежд на перемены многих белорусов.





Светлана своим участием превратила президентскую кампанию в выборы против А. Лукашенко. И сейчас эта хрупкая женщина становится стенобитным орудием, направленным против правящего режима.





Она растет как личность прямо на глазах и превращается в политика. Ее выступления оставляют хорошее впечатление и выверены с политтехнологической точки зрения. Светлана заявляет, что ее задача как президента ограничена проведением новых честных выборов в течение полугода. В таком случае предвыборная программа ей не нужна. Она о ней практически и не говорит.





Думаю, А. Лукашенко уже пожалел, что зарегистрировал С. Тихановскую кандидатом в президенты. Он не воспринимал ее как серьезного соперника. Дескать, какую угрозу может представлять домашняя хозяйка? Но ситуация складывается так, что именно она может нанести электоральное поражение бессменному президенту. Что лишний раз свидетельствует о высокой степени неприятия А. Лукашенко белорусским обществом.





Власти увидели угрозу, исходящую от Светланы Тихановской, и начинают предпринимать активные контрмеры. Государственные СМИ проводят кампанию по ее дискредитации.





Кроме того, власти совершили очередное грехопадение. Все думали, что сделать нынешние выборы еще более грязными уже невозможно. Но, оказывается, у человеческих пороков нет предела. Особенно если речь идет о том, чтобы держаться за властное кресло «синеющими пальцами».





Еще одно решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в очередной раз пробило дно.





22 августа она решила резко ограничить количество наблюдателей на избирательных участках. По предложению Лидии Ермошиной ЦИК принял постановление, что в основной день голосования число наблюдателей на избирательном участке ограничивается пятью человеками одновременно и не более 50% от состава участковой комиссии, при досрочном голосовании — не более трех человек одновременно.





Прежде всего, это решение грубо нарушает закон о выборах, в котором закреплен принцип прозрачности избирательного процесса.





В обоснование этого решения Л. Ермошина сослалась на опасную эпидемиологическую ситуацию.





Смотрите как интересно получается.





Долгие месяцы власти уверяли белорусских граждан, что пандемия коронавируса — это «психоз», ее опасность преувеличена. Поэтому в Беларуси не только не вводили карантин, но и не прекращали проведение массовых мероприятий. Кстати, глава государства уже несколько раз заявлял о победе над коронавирусом.





Но когда возникла необходимость не допустить независимых наблюдателей на избирательные участки, то вспомнили о проблеме пандемии.





Власти готовились к этому решению заранее.





По состоянию на 20 июля в качестве национальных наблюдателей были аккредитованы в общей сложности 42 856 человек. Подавляющее большинство из них являются представителями проправительственных организаций.





В решении ЦИК от 22 июля говорится, что приоритет будет отдан тем наблюдателям, которые раньше были аккредитованы. Нет сомнений, что независимым наблюдателям не хватит места. Напомню, что раньше оппонентов власти не пускали в избирательные комиссии, сейчас — в качестве наблюдателей.





Таким образом, сначала власти отказались от наблюдателей ОБСЕ, не отправив вовремя приглашение. Нынешнее решение ЦИК отсекает всех внутренних независимых наблюдателей.





То есть, в этой избирательной кампании наблюдение за выборами устраняется вообще, полностью - ликвидируется как институт. Потому что наблюдатели со стороны проправительственных организаций — это не наблюдение, а группа поддержки избирательных комиссий.





Таким образом, впервые в истории белорусских выборов они пройдут без наблюдателей. Зато, можно предположить, под бдительным контролем силовиков и исполкомов. Последний механизм, с помощью которого общество может хотя бы каким-то образом, очень косвенно контролировать процесс голосования, ликвидируется.





Чего испугались власти? Кажется, что избирательная машина много лет работает слаженно, без сбоев, всегда дает желаемый результат. Зачем предпринимать такие шаги, которые еще больше ставят под сомнение справедливость выборов в глазах собственного народа и иностранных субъектов?





Дело в том, что сама правящая команда, в отличие от многих экспертов, которые давно предопределили победу А. Лукашенко, не сильно верит в собственную избирательную машину. Речь не только о том, что независимые наблюдатели могут следить за явкой избирателей. Проблема глубже.





Неприятие А. Лукашенко в обществе настолько велико, что оно может побудить некоторые избирательные комиссии честно считать голоса.





Кстати, это происходило даже во время абсолютно травоядных выборов 2015 года. И может получиться огромный диссонанс между результатами на этих избирательных участках и цифрами, которые будут объявлены ЦИК в целом по стране, что испортит общий пейзаж.





Поэтому власти решили не рисковать и на ходу организуют дополнительные страховочные механизмы. С этой целью ликвидировали независимое наблюдение как таковое. Они посчитали, что после того, что они уже сделали с альтернативными кандидатами, можно махнуть рукой на легитимизацию выборов и больше ничего не стыдиться. Лукашенко уже нечего терять, кроме власти.





В ответ гражданские активисты пытаются изобрести механизмы с использованием новейших цифровых технологий для выявления фальсификаций и определения действительных результатов голосования.





Заработала онлайн-платформа «Голос» . Людей призывают фотографировать свой избирательный бюллетень и высылать фото на эту платформу в Viber или Telegram. Сейчас там уже зарегистрировались более полумиллиона человек, но необходимо минимум миллион.





По мере приближения даты выборов политическая борьба будет только обостряться.