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В преддверии обмена послами: замглавы МИД встретился с главой дипмиссии США

Накануне стало известно, что Джеффри Джук назначен Временным поверенным в делах США в Беларуси – он сменил на посту Дженифер Мур.

Как пишет Sputnik, заместитель министра иностранных дел РБ Олег Кравченко обсудил с новым Временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком перспективы дальнейшего развития белорусско-американских отношений, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Примечательно, что оба собеседника были в масках.

О том, что Джук сменил на посту Дженифер Мур, стало известно накануне. Он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что недавно прибыл в Минск и что для него большая честь представлять правительство Соединенных Штатов Америки и руководить посольством страны в качестве нового поверенного в делах до прибытия посла. 

фото МИД РБ

Около 10 лет дипмиссии Вашингтона в Беларуси и Минска в США работали без послов. С потеплением отношений, которым сопровождались визиты в Минск высокопоставленных американских чиновников, удалось решить вопрос и с возвращением послов.

Напомним, что белорусскую дипмиссию в ранге посла в США возглавит как раз Олег Кравченко. Решение об этом принял 20 июля президент страны Александр Лукашенко. Также известно, что Вашингтон в Минске будет представлять Джули Фишер. Ожидается, что посол США прибудет в Минск еще до наступления осени.
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