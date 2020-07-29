Как сообщил МИД Беларуси, 24 июля 2020 г. в н.п. Силене (Латвия) состоялась рабочая встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.





Более интересно о происшедшей встрече проинформировал латвийский собеседник.





«Откровенные и конструктивные неформальные переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, мы обсудили отношения ЕС – Беларусь. Я вновь подчеркнул необходимость уважения политических свобод и прав в ходе избирательной кампании», – написал в Facebook глава МИД Латвии Ринкевичс.





Эти заявления основываются на серьёзном содержании переговоров. Как рассказал, в неформальной обстановке, собеседник из Риги, Макей развеял опасения Ринкевича о возможной интеграции Беларуси с Россией после президентских выборов. Беларуский министр заверил латвийского коллегу, что отношения Минска и Москвы останутся в целом дружелюбными и ровными, но Беларусь не будет предпринимать существенных шагов по более глубокой интеграции с восточным соседом. И самое интересное.





В этой связи Макей попросил довести этот месседж и до Вашингтона с одновременной просьбой к американцам признать перевыборы Александра Лукашенко в случае его победы. Сомнений в таковой собеседники не проявляли.





Таким образом, констатировали они, формируется политический мост «Беларусь – Латвия», а Рига начинает выступать в качестве адвоката Беларуси на международной арене, как во взаимоотношениях с Брюсселем, так и Вашингтоном.





Взамен Латвия, как утверждают некоторые источники, может получить дополнительные беларуские грузы. А также возможно лоббирование Минском транзитных интересов Латвии в Пекине в части большего использования латвийских портов в трансконтинентальных перевозках.





Как известно, Беларусь серьезно модифицировала железнодорожную инфраструктуру, и именно беларуско-латвийское направление является приоритетным в плане развития межконтинентального “китайского” транзита. Кстати, именно вопросы включения Латвии в Новый шелковый путь обсуждались во время визита в Латвию в 2017 году председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна.







