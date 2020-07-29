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На пикет Светланы Тихановской в Поставах пришло около 500 человек

Это 2,5% от населения города.

Митинг Светланы Тихановской в Поставах

Несколько сотен человек собрались в городском парке в Поставах на митинг в поддержку Светланы Тихановской. Всего в городе живет 20 тысяч человек. Таким образом, на митинг пришло 2,5% от всего населения. Их не огорчил небольшой дождь, который, однако, довольно быстро закончился.

Митинг начала доверенное лицо Тихановской Елена Радькова. Вначале присутствующие вспомнили, что представитель Поставщины Андрей Новиков до сих пор находится в следственном изоляторе и признан белорусскими правозащитниками одним из политических заключенных.

Потом участники заслушали аудиообращение Светланы Тихановской – его встретили аплодисментами. Люди скандируют «Свободу Тихоновскому!» и «Уходи!». Митинг проходил в формате свободного микрофона, где каждый желающий мог высказаться.

Жительница деревни Воропаево Анна Федоронок отметила, что скоро автозаки будут приезжать на детские линейки в школу.

Встреча длилась с 19 до 20:30 и обошлась без провокаций.
Дмитрий Лупач/ИР, belsat.eu
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